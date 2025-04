Ragazza di 16 anni vola da quarto piano

Un vero e proprio dramma si è consumato nella primissime ore di questo pomeriggio

MADDALONI – . Momenti bruttissimi a Maddaloni in via Orazio De Carlucci, in un’area di residenze popolari nella parte est della città.

Una ragazza, un’adolescente, con ogni probabilità minorenne R.M., è caduta, dal quarto piano di un palazzo, ubicato nel perimetro del Parco dei Platani.

Il volo, stando alle prime testimonianze, sarebbe avvenuto dall’interno del civico numero 13. Inutile dire che sul posto si è radunata tanta gente. Operano i carabinieri e gli operatori del 118.