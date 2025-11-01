Range Rover sequestrata a tutta velocità per scappare dai carabinieri: 43ENNE ARRESTATO

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 43 anni, originario del Napoletano, è stato tratto in arresto nella notte dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone per resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e guida senza patente. L’episodio è avvenuto lungo la Domiziana vecchia, in località Ischitella.

L’azione dei militari è scattata durante i consueti controlli alla circolazione stradale, quando è stata notata una Range Rover in avvicinamento a velocità elevata. Alla vista della pattuglia, il conducente ha immediatamente invertito la marcia nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La situazione è rapidamente degenerata: l’automobilista, incrementando ulteriormente la velocità, si è immesso in senso vietato sulla SS7 Quater, mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione e innescando un inseguimento da parte dei Carabinieri, protrattosi per circa tre chilometri con le sirene in funzione.

La fuga si è conclusa solo quando il veicolo, a causa della mancanza di carburante, si è fermato lungo la carreggiata. L’uomo ha tentato una breve fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dai militari.

Le successive verifiche hanno accertato che la vettura era già sottoposta a sequestro amministrativo ed è stata quindi posta sotto sequestro penale, affidata a una ditta convenzionata. L’arrestato, privo di patente di guida e già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di natura patrimoniale e contro la persona, è stato condotto presso le camere di sicurezza del Reparto di Mondragone in attesa del giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.