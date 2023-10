Rapina a mano armata all’ufficio postale di CASAL DI PRINCIPE: malvivente in fuga con il malloppo

Da quantificare l’ammontare del denaro trafugato

CASAL DI PRINCIPE – Rapina a mano armata, questa mattina, all’apertura dell’ufficio postale centrale in piazza Barone a Casal di Principe. Un uomo, con volto scoperto e coltello in pugno, ha fatto irruzione nei locali minacciando i dipendenti alla consegna del denaro per poi darsi alla fuga, facendo perdere le sue tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Resta da quantificare l’ammontare del denaro trafugato