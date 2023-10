MADDALONI. Rapina al bar del centro, due banditi in fuga con l’incasso

L’assalto è avvenuto all’ora di pranzo.

MADDALONI. Rapina, all’ora di pranzo, nel bar Mon Amour, in via Roma a Maddaloni. Un malvivente “nascosto” da una mascherina, ha minacciato il cassiere, facendogli capire di avere con sé una pistola e si è fatto consegnare l’incasso, per poi scappare a bordo di una Dacia, dove lo attendeva un presunto complice. Subito dopo è stata fatta la denuncia alla polizia che ha già visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza.