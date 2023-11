Rapina alla pompa di benzina, malviventi in fuga

CAPUA – Rapina al distributore di benzina di via Santa Maria la Fossa, a Capua.

Il blitz è avvenuto nello scorso fine settimana in una pompa di benzina nella zona periferica della città.

Due ladri, uno pronto in auto, l’altro, invece, in azione, hanno puntato un’arma in faccia al dipendente del distributore, facendosi consegnare tutto l’incasso della giornata.

Un’azione fulminea, durata pochissimi minuti. Una velocità che ha permesso una rapida fuga ai malviventi.