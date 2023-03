Razziata l’auto dell’ex candidato parcheggiata nei pressi della Reggia

E’ accaduto la notte scorsa.

CASERTA/CASAL DI PRINCIPE “Stanotte, recuperando l’auto nei pressi della Reggia l’ho trovata così: hanno rotto il vetrino, l’hanno aperta e rovistato in ogni dove in cerca di qualche bene tipo un paio di occhiali o un tablet magari, tutte cose che non hanno trovato”. E’ Roberto Fusciello, 40enne di Casal di Principe, candidato alle Regionali del 2020 con il “Partito Animalista” a sostegno di Vincenzo De Luca, a denunciare sui social quanto accaduto la scorsa notte.

“Ladri di mele” dunque, persone verso le quali, dopo la rabbia iniziale, non riesco neanche a provare rancore, tanto sono state sfortunate e miserabili nella vita. Se vi state chiedendo cosa ci facevo a Caserta alle 3 di notte, ero appena uscito da lavoro – spiega – .Per crearmi un’altra entrata e dare un impulso in termini formativi alla mia passione per la cucina, nei week end lavoro come aiuto cuoco in un ristorante. Sono fortunato, nonostante tutto. Ho 40 anni ed ho la forza di farmi turni di lavoro duri e di fare tante altre cose straordinarie. Loro, no”.