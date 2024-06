MARCIANISE. Riapre il Parco Urbano. Via i sassolini dalle giostre. Lavori realizzati con un finanziamento da 100mila euro

Dopo due mesi e mezzo di chiusura al pubblico

MARCIANISE – Da oggi, venerdì 7 giugno, il Parco Urbano di via Don Giuseppe Diana è riaperto al pubblico. L’area verde attrezzata era stata chiusa per essere sottoposta a un intervento generale di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza.

I lavori, partiti il 26 marzo scorso, sono stati realizzati grazie a un finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno di circa 100mila euro. Diverse le opere realizzate nell’arco di questi due mesi come il rifacimento integrale della pavimentazione antitrauma per garantire maggiore sicurezza ai più piccoli e abbellire l’area giochi e il percorso dei vialetti interni con la posa in opera del nuovo manto, oltre alla messa in sicurezza della recinzione della pista di pattinaggio.

L’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire l’area verde anche se non sono ancora terminati tutti gli interventi previsti per restituire alle famiglie uno spazio per vivere ore di svago all’aria aperta.

L’esecuzione del cronoprogramma dei lavori compatibili con la frequentazione dell’area proseguirà già a partire dalla prossima settimana con la manutenzione straordinaria della rete idrica che alimenta le fontanine, la sostituzione delle soglie divelte delle panchine e la loro pulizia, l’installazione di nuovi tavoli pic-nic, la rimozione del pergolato esistente ormai pericoloso, la tinteggiatura con resina della pista skate e l’installazione dei dissuasori all’ingresso delle due aree.

‘Marcianise è un cantiere aperto ma la nostra attenzione non è rivolta solo alle strade e agli edifici pubblici – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta -. La riqualificazione e la messa in sicurezza del Parco Urbano è solo il primo intervento previsto per la valorizzazione di questo importante spazio verde. Stiamo preparando infatti già una variazione di bilancio per ripristinare il vecchio percorso vita, installare attrezzi e giostre nuove per ampliare l’area giochi, eseguire la manutenzione straordinaria dell’impianto di irrigazione e il rifacimento del manto erboso”.