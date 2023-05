Ritrovata auto di grossa cilindrata rubata nel casertano: denunciato l’uomo alla guida

L’auto montava una targa contraffatta

CASERTA – Denunciato in stato di libertà per ricettazione. È il risultato al termine degli accertamenti svolti dalla stazione di Ronciglione e dal nucleo operativo e Radiomobile, a seguito del controllo di una autovettura di grossa cilindrata con targa straniera, non censita, in provincia di Viterbo.

Dopo aver controllato gli occupanti e la vettura si è appurato che il veicolo risultava rubato in provincia di Caserta. Il conducente non ha saputo fornire spiegazioni circa il possesso del veicolo, del valore di circa 50mila euro, né chiarire i dubbi sui documenti. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Il veicolo è stato quindi sequestrato in attesa della restituzione al legittimo proprietario.