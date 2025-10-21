Rubano 2mila bottiglie di vino e danneggiano la cantina: nel mirino l’azienda di un noto avvocato di CAPUA

Non si tratta di un caso isolato

CAPUA – Furto nella notte di domenica ai danni dell’azienda vinicola Vigne Chigi, nota realtà del territorio casertano di proprietà dell’avvocato capuano Giuseppe Chillemi.



Ignoti si sono introdotti nei locali della cantina situata in via Cretaccio, portando via circa 2.000 bottiglie di vino e danneggiando alcuni macchinari per l’imbottigliamento. Il colpo, messo a segno con modalità ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha causato un danno economico significativo e ha destato forte preoccupazione tra i residenti e gli operatori del settore.



Non si tratta di un caso isolato. Pontelatone, nelle ultime settimane, è stato teatro di una serie di furti notturni, sia in aziende agricole che in abitazioni private, alimentando un clima di allerta nella comunità locale.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo e accertare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi registrati nell’area.