Rubati due mezzi per la raccolta differenziata. Deposito della ditta nel mirino dei malviventi

MADDALONI – Due mezzi del servizio di igiene urbana sono stati oggetto di furto nel giro di poche settimane presso il deposito della Velia Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Maddaloni

A finire nel mirino dei malviventi un camion utilizzato per la rimozione e il trasporto dei rifiuti ingombranti e un autocarro con gru impiegato per le isole ecologiche mobili

I furti si sono registrati in due momenti distinti. Il primo furto in maniera fulminea, senza lasciare alcun segno di effrazione. Nel secondo episodio, invece, i malviventi hanno disattivato i sensori e le barriere fotoelettriche del deposito, riuscendo così ad agire indisturbati. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto a seguito della denuncia presentata dal Comune di Maddaloni