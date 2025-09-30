S. MARIA C.V. Smart Catering: l’esperienza del ristorante… direttamente a casa tua

Il nuovo servizio ideato da Gianmarco Cirrone chef e titolare del Santupietro Restaurant di Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Organizzare una cena o un evento privato può diventare fonte di stress: trovare la location giusta, scegliere il menù, cucinare e accogliere gli ospiti non è sempre semplice, soprattutto quando il tempo a disposizione è poco.

A risolvere il problema ci pensa Smart Catering, il nuovo servizio ideato da Gianmarco Cirrone chef e titolare del Santupietro Restaurant di Santa Maria Capua Vetere. L’idea è semplice ma efficace: portare la qualità e l’esperienza del ristorante direttamente a casa dei clienti.

Che si tratti di una cena tra amici, di un compleanno o di un’occasione speciale, lo chef trasforma il salotto di casa in un vero e proprio ristorante, con piatti curati nei dettagli e un servizio che non fa rimpiangere la sala elegante del locale.

“L’obiettivo è far vivere ai nostri ospiti la stessa emozione che provano sedendosi al Santupietro Restaurant”, spiega il titolare. “A casa loro troveranno la stessa qualità, senza dover pensare a nulla”.

Il risultato? Una cena che sorprende gli invitati, lasciando al padrone di casa solo il piacere di godersi la compagnia.

Per informazioni rivolgersi al numero 3463662729