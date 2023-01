S. NICOLA LA STRADA. Open day alla Capol D.D.: grande successo di pubblico e nuovo logo

SAN NICOLA LA STRADA (t.p.) – L’Open day è un evento annuale consolidato dell’Istituto comprensivo Capol. D.D che permette alle famiglie di prendere consapevolezza dell’offerta formativa della scuola ma anche di incontrare il personale scolastico che opera quotidianamente con i ragazzi. Quest’anno è stato un appuntamento speciale che ha visto un successo di pubblico per tante ragioni. La prima, l’appuntamento veniva dopo la fine della pandemia e ciò ha permesso un’importante occasione di confronto per i futuri allievi e genitori.

Inoltre, in quest’occasione la Dirigente scolastica, la professoressa Patrizia Merola, ha presentato il nuovo Logo istituzionale “I.C. Capol. D.D.” – San Nicola la Strada – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria ad Indirizzo Musicale. Idea, Progetto e realizzazione grafica a cura del prof Mario Cacace, docente di Arte e Immagine della scuola secondaria di primo grado, plesso “G. Mazzini”. Ecco la spiegazione della scelta grafica: la circolarità del logo, evidenziata dal colore rosso, richiama la passione e la forza di volontà, caratteristica peculiare di questo istituto. Esso è messo in evidenza dal colore grigio del fondo.

Nel

corso dell’open day è stata illustrata pure la novità inclusa nell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico per l’indirizzo logico-matematico con obiettivi: imparare ad imparare, saper razionalizzare la realtà, migliorare le competenze matematiche, risolvere problemi, sviluppare la coerenza logica dei ragionamenti, fortificare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.

L’immagine che caratterizza il logo rappresenta tre silhouette color avorio, rosso e giallo ocra (potrebbero essere tre majorette in azione, fiore all’occhiello dell’IC Capol. D.D. di San Nicola la Strada o semplicemente alunni in movimento o meglio ancora i tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo) ed è un particolare di un piatto in ceramica dipinto, ancora oggi esposto nel plesso Mazzini e realizzato da ex alunni circa venti anni fa. Infine tutto è messo a punto e “unito” dalla bandiera tricolore ed europea.

La giornata dell’Open Day ha visto, inoltre, momenti emozionanti con l’esibizione delle majorette, degli sbandieratori, dell’Orchestra Mazzini, delle attività della sezione logico matematica, digitale, artistica, e teatrale con i linguaggi teatrali e la performance super inclusiva di alcuni allievi che hanno incantato tutti. Interessanti altrettanto i laboratori di coding e robotica e di lingue e lettura.