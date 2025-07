SANGUE IN CITTA’. 17enne accoltellato davanti agli occhi della fidanzata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato nella serata di ieri all’ospedale di Caserta con ferite da arma da taglio alla schiena. L’episodio si è verificato questa notte a Maddaloni in circostanze ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il giovane, giunto in pronto soccorso in condizioni fortunatamente non gravi, è stato immediatamente sottoposto a intervento di sutura con applicazione di punti e a successivi esami diagnostici, finalizzati a escludere danni interni più seri.

Al momento dell’aggressione il ragazzo si trovava in compagnia di una giovane. Gli investigatori ipotizzano che vi sia stata una colluttazione, degenerata poi in un gesto violento che ha portato all’utilizzo dell’arma da taglio. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto.