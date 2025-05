Schiaffi e cazzotti davanti al negozio in centro città: 5 DENUNCIATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Scene da far west nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, a Maddaloni, dove una lite all’interno di un’attività commerciale si è trasformata in una violenta rissa a cinque.

A scontrarsi, secondo quanto ricostruito, cinque uomini – tutti pregiudicati – che hanno trasformato un normale pomeriggio in negozio in un campo di battaglia. Urla, spintoni, e a quanto pare anche qualche bastone: i dettagli su come sia nata la discussione sono ancora confusi, ma la situazione è degenerata in fretta.

Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, con agenti sia da Maddaloni che da Caserta. Gli agenti sono riusciti a mettere fine alla rissa e a evitare che qualcuno rimanesse seriamente ferito.

I cinque sono stati condotti in commissariato e identificati. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero.