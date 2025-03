Schianto contro un palo, Emidio muore a 30 anni: fissato l’ultimo saluto

L’incidente nella notte fra il 4 e il 5 marzo sul ponte che collega Cesa ad Aversa

SANT’ARPINO – La comunità di Sant’Arpino darà oggi l’ultimo saluto a Emidio Pablo Monterosso, il 30enne vittima di un incidente avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 marzo sul ponte che collega Cesa ad Aversa. I funerali saranno celebrati alle 15:30, nella parrocchia di Sant’Elpidio Vescovo in piazza Macrì. Alle 14 è prevista anche una commemorazione all’esterno della sede del club Atella Partenopea, fondato e diretto dalla madre.

Emidio stava rientrando a casa a bordo di una Nissan Juke quando imboccato il ponte, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo in cemento dell’Enel, sul margine opposto della carreggiata.