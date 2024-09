Noto professionista si schianta in moto: corsa disperata in ospedale

Loading...

Indagini dei carabinieri al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

MADDALONI – Incidente, ieri, via Forche Caudine a Maddaloni all’altezza del bar Spalliero. Un noto professionista 58enne, originario della Valle Caudina, si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in seguito ad uno schianto in moto.

Indagini dei carabinieri della compagnia di Maddaloni al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.