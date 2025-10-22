Schianto nella notte: 40enne perde la vita, grave la moglie

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, né l’alta velocità né un possibile malore o distrazione alla guida

CASTEL VOLTURNO – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte lungo la statale Domiziana, al confine tra Giugliano in Campania e Castel Volturno. Due vetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di 40 anni è deceduto sul colpo, mentre la moglie, seduta al suo fianco sul sedile passeggero, è rimasta gravemente ferita.

Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e ben quattro ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna in codice rosso all’ospedale più vicino. Le sue condizioni sarebbero serie, ma è ancora troppo presto per sciogliere la prognosi.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.