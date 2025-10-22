Schianto nella notte: 40enne perde la vita, grave la moglie

22 Ottobre 2025 - 11:05

foto di repertorio

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, né l’alta velocità né un possibile malore o distrazione alla guida

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte lungo la statale Domiziana, al confine tra Giugliano in Campania e Castel Volturno. Due vetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di 40 anni è deceduto sul colpo, mentre la moglie, seduta al suo fianco sul sedile passeggero, è rimasta gravemente ferita.

Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e ben quattro ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna in codice rosso all’ospedale più vicino. Le sue condizioni sarebbero serie, ma è ancora troppo presto per sciogliere la prognosi.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino