Si schianta alla rotonda con la sua auto: muore finanziere in pensione

MADDALONI – Tragedia in via Cancello a Maddaloni, ieri, lunedì di pasquetta: Rosario Nuzzo, 73 anni, è morto in un incidente stradale.

L’ex finanziere, molto conosciuto in città, era uscito per comprare semi e terriccio quando, all’altezza di una rotatoria, la sua auto si è scontrata con un altro veicolo.

Trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Caserta, è deceduto poco dopo. Maddaloni piange un uomo stimato, amato per la sua gentilezza e l’impegno nel sociale.