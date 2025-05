Si taglia la gola in cella, detenuto salvato in extremis

Ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

CARINOLA – Un uomo di 45 anni, originario di Sessa Aurunca, detenuto presso il carcere di Carinola è ricoverato in gravi condizioni dopo aver tentato, ieri mattina, un gesto estremo in cella tagliandosi la gola con un oggetto rudimentale

Il tempestivo intervento ha permesso di soccorrere il detenuto e di trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Restano da chiarire le circostanze esatte del gesto e se vi siano state avvisaglie nei giorni precedenti.