SOLIDARIETÀ DA RECORD. Il Banco delle Opere di carità ha raccolto 1500 tonnellate di aiuti per famiglie bisognose. Tanburro: “Che gioia! “

Il presidente ufficializza i numeri dell’evento dello scorso primo marzo. “50mila volontari in azione in tutta Italia, diecimila supermercati mobilitati”

CASERTA – Giornata della raccolta alimentare, donati ai volontari oltre 1500 tonnellate di prodotti.

Il commento del presidente del Banco della Opera di Carità Tamburro: “Anche quest’anno tutti gli ingranaggi della catena di solidarietà hanno funzionato Oltre 1500 tonnellate di cibo raccolto da destinare a 6 milioni di persone che, in Italia, vivono una condizione di disagio alimentare.”

Insomma, un bilancio più che lusinghiero per ls Giornata per la raccolta alimentare, promossa dal Banco delle Opere di Carità lo scorso primo marzo. «Come accade dal 1993 tutti gli ingranaggi della catena di solidarietà – spiega Tamburro – hanno girato all’unisono permettendoci di raccogliere un’elevato numero di provviste fondamentali per portare avanti la nostra missione al servizio di chi è in difficoltà».

Soddisfattissimo per il risultato ancgr il presidente nazionale del Banco delle Opere di Carità Luigi Tamburro che coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo ennesimo successo.

«Un plauso va ai nostri 50mila volontari per la loro costante dedizione verso il prossimo. Poi alle associazioni, alle parrocchie che ci hanno affiancato in questo lavoro – sottolinea il presidente del Banco delle Opere di Carità – ma anche ai diecimila supermercati che hanno collaborato sul territorio nazionale al buon esito dell’iniziativa. E ancora a tutte quelle persone che hanno compreso il senso della giornata e hanno donato parte della loro spesa per contribuire in maniera silenziosa, ma concreta, ad aiutare chi vive un momento particolare».

Dal 1993 il Banco delle Opere di Carità è in prima linea nel contrasto alla povertà alimentare sostenendo le famiglie con un supporto materiale, ma anche aiutandole a superare il momento di difficoltà favorendo processi di inclusione sociale.