SP 175 trasformata in discarica, Guardia Agroforestale dichiara guerra agli inquinatori.

Un oltraggio al territorio e all’immagine della Città. Ora importanti sono i segnali di risposta del Sindaco delle forze dell’ordine.

PASTORANO / CASERTA (EZ) – Un tratto della Strada Provinciale 175, nel territorio del Comune di Pastorano, è stato trasformato in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. La sconcertante scoperta, avvenuta mercoledì 14 maggio 2025, ha portato all’immediata mobilitazione della Guardia Agroforestale Italiana del distaccamento di Caserta, decisa a dare un segnale forte contro chi deturpa l’ambiente.

Lungo le curve della provinciale, gli agenti hanno rinvenuto un’allarmante quantità e varietà di rifiuti. Si spaziava da scarti potenzialmente pericolosi, come guaina bituminosa e secchi di vernice abbandonati incivilmente, fino a rifiuti urbani di ogni genere, creando un inqualificabile scempio ambientale e un potenziale rischio per la salute pubblica.

Di fronte a questa inaccettabile situazione, la GA ha immediatamente avviato le procedure di segnalazione e denuncia. Il Sindaco di Pastorano, Vincenzo Russo, è stato prontamente informato della gravità della situazione, così come le altre autorità competenti in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

L’azione di mercoledì segna una decisa presa di posizione da parte della Guardia Agroforestale Italiana, che intende contrastare con fermezza il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

“Dichiariamo guerra agli inquinatori,” hanno fatto sapere dal distaccamento di Caserta, sottolineando la loro determinazione nel perseguire i responsabili di questo vergognoso atto di inciviltà e nel ripristinare la legalità sul territorio.

Si attendono ora gli sviluppi delle indagini e gli interventi delle autorità competenti per la rimozione dei rifiuti e l’individuazione dei colpevoli, auspicando che episodi simili non si ripetano in futuro. La trasformazione di una strada provinciale in una discarica rappresenta un oltraggio al territorio e alla comunità, e la risposta delle forze dell’ordine è un segnale importante nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente.