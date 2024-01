Tenta furto in una villetta, ladro messo in fuga dal cane

E’ accaduto qualche sera fa al rione Cantone

MARCIANISE – Tenta irruzione in una villetta, messo in fuga dal cane di famiglia. Nel mirino dei malviventi è finita una famiglia residente nel rione Cantone a Marcianise. Il malvivente si è sentito sicuro di approfittare dell’assenza dei proprietari senza però fare i conti con il cane che notata la presenza dell’uomo avrebbe tentato di azzannarlo. A notare la scena un vicino la cui attenzione è stata richiamata dal continuo abbaiare dell’animale. Al malvivente non è rimasto altro da fare che darsela a gambe levate.