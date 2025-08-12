Tentano furto nel parcheggio di un bar, ladri in fuga

E’accaduto ieri sera alle 22:00 circa

MADDALONI– Attimi di paura intorno alle 22 di ieri sera in via Forche Caudine, dove un gruppo di malviventi ha tentato di svaligiare alcune auto parcheggiate davanti a un noto bar della zona. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri — almeno tre — sarebbero arrivati a bordo di una Fiat Stilo Station Wagon, aggirandosi tra le vetture con fare sospetto.

L’azione criminale, tuttavia, è stata interrotta sul nascere: scoperti da alcune persone presenti, i malviventi si sono dati immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi e l’avvio delle indagini. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.