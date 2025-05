Terribile incidente sulla Provinciale: GRAVE 45ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VITULAZIO – Intorno alle 23, un’auto è finita fuori strada lungo la Strada Provinciale 146, causando il ferimento grave di un uomo di 45 anni, residente della zona dell’impatto, ovvero Vitulazio.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche. Al momento non è chiaro se nell’incidente siano stati coinvolti altri veicoli.

Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sulla dinamica dell’incidente.