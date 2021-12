CASERTA – Non da sue notizie da più di un mese, ritrovato morto. É quanto accaduto questa mattina in via Alessandro De Franciscis a Caserta. Si tratta di un 61enne ritrovato questa mattina verso le 11.30 dai suoi familiari nella sua abitazione sospeso a mezz’aria. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Civile a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto la Polizia.