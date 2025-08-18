IL NOME. MUORE EX POLIZIOTTO dopo rissa in strada tra parenti

Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno, anch’egli arrivato sul posto per gli accertamenti necessari

MADDALONI (EZ) – Paura e dramma hanno scosso il quartiere di Via Brecciame, dove una banale lite si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 13 di oggi 18 agosto, Mario Maccarone, ex agente di polizia penitenziaria in pensione, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato coinvolto in un alterco verbale con un’altra persona, legato al suo nucleo familiare. La discussione sarebbe rapidamente degenerata, culminando in un’aggressione fisica.

Maccarone sarebbe stato colpito al volto diverse volte e, poco dopo, sarebbe crollato a terra, non è certo se a causa dei colpi o del malore. Immediatamente allertati, i sanitari del 118 sono giunti sul posto e hanno tentato in ogni modo di salvare l’uomo. Per circa mezz’ora, i soccorritori hanno praticato manovre di rianimazione, ma ogni sforzo è stato vano. La morte è stata dichiarata sul posto.

Sul luogo del decesso sono accorsi i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno isolato l’area per i rilievi scientifici e hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni ricevute, l’uomo protagonista della lite si è allontanato. Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nella sua ricerca.

Contestualmente, si sono vissuti momenti di forte tensione. I familiari, giunti sul posto e visibilmente sotto choc, hanno danneggiato l’auto del presunto aggressore, rimasta in sosta nelle vicinanze. Per sedare gli animi e riportare la calma è stato necessario l’intervento degli agenti. Le indagini sono coordinate dal magistrato di turno, anch’egli arrivato sul posto, che supervisionerà tutti gli accertamenti necessari per fare luce su questa tragica vicenda e assicurare il responsabile alla giustizia.