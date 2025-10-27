Tragedia nella comunità scolastica di MADDALONI: collaboratore scolastico trovato privo di vita

Il dramma si è consumato in spiaggia a …

MADDALONI – Tragedia, nella giornata di ieri a Maddaloni, dove un collaboratore scolastico del Convitto G.Bruno, è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Pantano Arenile, a Marina di Minturno. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato la presenza del corpo e ha contattato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza, tuttavia il magistrato di turno presso la Procura di Cassino ha disposto che venga eseguita l’autopsia per cercare di capire qual è stata la causa ultima della morte.