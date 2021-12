TRAGEDIA. Pizzaiolo 41enne muore schiacciato dal forno

CASERTA – Ieri pomeriggio in un ristorante pizzeria di Parabiago, in provincia di Milano, un pizzaiolo di 41 anni è rimasto schiacciato dal forno che stava controllando ed è morto. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, si chiamava Michele Esposito ed era originario di Caserta. E’ successo alle 14.40 nell’ex pizzeria Emy, un locale in ristrutturazione per cambio gestione. Il 41enne stava controllando l’impianto elettrico per cuocere le pizze, quando è rimasto schiacciato dalla struttura, forse franata improvvisamente. Lo ha ritrovato il titolare. Una volta giunti i soccorsi in via IV Novembre, non c’è stato niente da fare.