Tragedia stradale nel Tarantino: morti quattro ragazzi. Di Pietramelara la madre di una delle vittime

La gioia per un compleanno si trasforma in lutto: Pietramelara piange il giovane Paolo, scomparso insieme alla fidanzata e a un’altra coppia di amici.

PIETRAMELARA (Elio Zanni) – Una comunità in lutto piange la scomparsa di quattro giovani vite: Giovanni, ventiduenne operaio; Paolo, Giorgia e Anita, sedicenni studenti. Uniti da legami affettivi, formavano due coppie di fidanzati. La loro spensierata serata trascorsa in un locale di Taranto, dove avevano celebrato il diciannovesimo compleanno di Paolo Marangi, originario di Sava ma con radici a Pietramelara, si è trasformata in una tragedia. La giovane madre di Paolo è di Pietramelara. Proprio a mezzanotte, Paolo aveva brindato e spento le sue diciannove candeline. Nato il 6 aprile 2006, Paolo manteneva un forte legame con Pietramelara, paese d’origine della madre, dove risiedono numerosi parenti che era solito visitare durante le vacanze.

La notte tra sabato e domenica, intorno alle due, la provinciale 110, arteria che congiunge Lizzano a Faggiano, a circa venti chilometri dal capoluogo ionico, è stata teatro di un ennesimo, drammatico incidente stradale che ha strappato alla vita i quattro ragazzi. L’impatto è stato fatale per tutti.

Giovanni Massaro, ventiduenne di Torricella, era alla guida della Fiat Idea che, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, ha perso aderenza al manto stradale, ribaltandosi e schiantandosi frontalmente contro un secolare albero di ulivo, posto al termine di una curva. La violenza dell’urto ha lasciato segni evidenti sul tronco. L’incidente si è verificato nei pressi della centrale Enel di Lizzano. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme, facendo convergere sul luogo della sciagura i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La scena che si è presentata ai soccorritori era straziante: i giovani giacevano senza vita tra le lamiere accartocciate della loro auto grigio chiaro. Due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo a causa del terribile impatto, mentre le altre due sono state estratte dai vigili del fuoco. Sul terreno, un orecchino e una sigaretta elettronica testimoniano gli ultimi istanti di vita. Un’immagine di profonda desolazione.

Tra le vittime spiccano le giovanissime Giorgia Narducci, sedicenne di Torricella, che sedeva accanto al fidanzato Giovanni, e Anita Di Coste, sedicenne di Manduria, legata sentimentalmente a Paolo Marangi. L’intera cerchia di amici è attonita e affranta dal dolore per la perdita dei quattro ragazzi, descritti come “persone meravigliose” e “amanti della vita”, con la fervente speranza che la loro fine sia stata rapida e indolore. Questa ennesima tragedia stradale getta nello sconforto le comunità pugliesi e in particolare Pietramelara