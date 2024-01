Tragico incidente in Autostrada, muore 38enne. Il socio in ospedale

L’auto si è ribaltata più volte. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro.

CASERTA. Tragico incidente questa mattina in autostrada. Sull’A30 Caserta-Salerno un’auto si è ribaltata più volte ed a perdere la vita è stato un 38enne di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo era in viaggio per lavoro con un suo socio (anche lui ricoverato in ospedale) e, pare stesse rientrando nella sua città. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro.