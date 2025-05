Trasportata al “Santobono” la bambina di 3 anni caduta dal balcone a MADDALONI: le sue condizioni

MADDALONI – Emergono nuovi dettagli sulla vicenda della bambina di 3 anni, G.V., caduta ieri dal balcone della sua casa in via Fabio Massimo a Maddaloni (LEGGI QUI IL LANCIO).

La bambina si è sporta dalla veranda in un fatale momento di disattenzione della nonna, a cui i genitori l’avevano affidata. È stata proprio la donna a soccorrere la piccola, trasportandola personalmente in auto al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Caserta. Constatate le condizioni, che non facevano ritenere che la bambina fosse in pericolo di vita, i sanitari ne hanno predisposto il trasferimento all’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli.

La bambina se l’è cavata, per usare un eufemismo, con una frattura scomposta al femore e un ematoma al viso.

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Polizia di Maddaloni, che hanno sentito i genitori della piccola per ricostruire la dinamica e ispezionato l’abitazione.

Poliziotti, inviati dalla Questura di Napoli, si sono recati anche al “Santobono” per acquisire le analisi mediche compiute sulla minore.