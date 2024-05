Troppi poveri, si riaprono i termini per il beneficio del pacco alimentare

I termini per l’ammissione al beneficio, che scadranno il prossimo 24 maggio

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Banco alimentare: troppe le famiglie che sono rimaste fuori dall’elenco dei beneficiari e che versano in condizioni di disagio economico acclarato. Dagli uffici delle Politiche Sociali, la responsabile del servizio Tina Altiero, chiede ed ottiene la riapertura dei termini per la formazione di un ulteriore elenco di famiglie che potranno ricevere il pacco alimentare per i prossimi dodici mesi. Sono dunque stati riaperti i termini per l’ammissione al beneficio, che scadranno il prossimo 24 maggio, data ultima per la presentazione delle domande per quanti intendono usufruire del servizio.