Truffa della specchietto ad un commerciante, indagano i carabinieri

La vittima non ha creduto all’incidente ed ha chiamato il 112.

SAN NICOLA LA STRADA/SAN MARCO EVANGELISTA Ha tentato la truffa dello specchietto ad un commerciante di San Marco Evangelista. Il fatto è avvenuto ieri in via Cairoli, a San Nicola la Strada. La vittima è stata fermata da un uomo, di carnagione scura, che a bordo di una Citroën C3 lo accusato di avergli rotto lo specchietto dell’auto facendo una manovra repentina. Il commerciante però, non si è lasciato intimidire, e dopo essersi fermato, ha chiamato il 112. Scoperto, il giovane delinquente si è subito allontanato riuscendo a far perdere le sue tracce.