Truffatori casertani fregano 10 mila euro a una tabaccaia

CASERTA – Cinque persone, residenti tra Caserta e il napoletano, sono sotto processo per una truffa da 10 mila euro ad una tabaccaia di Fabriano, nelle Marche.

Spacciandosi per tecnici Lottomatica, il gruppo aveva segnalato alla donna problemi tecnici sul sistema di ricariche PostePay e quello relativo a multe e telefonia.

“Provi a fare una ricarica su questo conto, per capire se funziona”. Con frasi simili uno dei 5, un uomo, si è fatto consegnare man mano una cifra che gli inquirenti segnano come vicina ai 10 mila euro. Chiaramante, infatti, i “bonifici di prova” non erano altro che ricariche Postepay a loro intestate.

In queste settimane sta iniziando il processo.