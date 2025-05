TUTTI I NOMI. Pusher casertani inaugurano una nuova piazza di spaccio e vengono arrestati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nuovo blitz dei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano, anche un casertano coinvolto.

I tre finiti in manette sono: Gennario Iovinella (47 anni), Luca Romano (47 anni) e Alexander Dimitrovic (30 anni). Tutti già noti alle forze dell’ordine, non sono di Caivano bensì residenti tra Caserta e Napoli.

E’ stato stroncato sul nascere un tentativo di riaccendere lo spaccio di droga. Tre uomini sono stati arrestati mentre allestivano una vera e propria “base operativa” per la vendita di stupefacenti.

L’operazione è scattata in un locale ancora in fase di allestimento, già dotato però di un impianto di videosorveglianza da far invidia a un centro di controllo: cinque telecamere 8K posizionate strategicamente per monitorare ingressi e vie di fuga, con l’obiettivo chiaro di eludere eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Ma non è bastato. I Carabinieri hanno fatto irruzione e trovato i tre uomini intenti a preparare la droga da piazzare: 29 grammi di crack, 60 grammi di cocaina e tutto l’occorrente per il confezionamento. Sequestrati anche 172 euro in contanti — probabile anticipo dei primi guadagni — un televisore e l’intero impianto di sorveglianza.

Sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio.