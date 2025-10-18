ULTIM’ORA. GUARDA IL VIDEO. Schianto al cavalcavia tra una Dacia, un camion Granarolo e una terza auto

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MADDALONI – Un incidente a catena si è verificato questa mattina, pochi minuti fa, sul cavalcavia di Via Appia, in direzione Montedecoro, all’altezza dei Giardinetti, zona periferica di Maddaloni. I mezzi coinvolti sono tre: una Dacia Duster, un’auto grigia e un camion della Granarolo. Un classico tamponamento in fila, avvenuto quando da poco erano passate le ore 12. Al momento non si segnalano feriti gravi, anche se sul posto è comunque intervenuta un’ambulanza del 118.

Le operazioni di soccorso e di rilevamento da parte della Polizia Municipale hanno causato tuttavia un significativo congestionamento del traffico nella direzione di Cervino. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi.