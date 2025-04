ULTIM’ORA. Rapina a mano armata nel supermercato in via Augusto, panico tra i presenti

L’assalto questa mattina alle 10:00

SUCCIVO – Attimi di tensione questa mattina a Succivo dove un gruppo di malviventi ha preso di mira il supermercato Sisa situato in via Cesare Augusto, all’angolo con via Clanio.

L’assalto è avvenuto intorno alle 10:00, in pieno orario di apertura, mentre all’interno dell’esercizio erano presenti clienti e dipendenti. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero fatto irruzione armati e a volto coperto, minacciando il personale e cercando di impossessarsi dell’incasso.

Il colpo ha provocato panico tra i presenti, fortunatamente, al momento non si registrano feriti.