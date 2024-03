ULTIM’ORA. TRAGEDIA SUL LAVORO. Muore operaio 22enne

Il drammatico incidente questa sera presso la nota azienda …

SAN MARCO EVANGELISTA – Una tragedia si è consumata questa sera in un’industria che produce laminati in alluminio, la “Laminazione sottile” con sede a San Marco Evangelista. Un giovane operaio, di appena 22 anni, per cause ancora in corso di accertamento ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro.

Quando i sanitari del 118 sono giunti presso l’azienda purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio morto schiacciato da un macchinario.

Sul posto anche le forze dell’ordine in attesa del magistrato di turno. Seguiranno aggiornamenti.