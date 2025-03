Un bacio si dà in due, uno schiaffo no. Le iniziative della Polizia di Stato in occasione della Giornata internazionale della donna

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La Questura di Caserta formula gli auguri a tutte le donne in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, istituita nel 1917 per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne.

La Polizia di Stato, in questa sentita ricorrenza, ha inteso rivolgere un pensiero particolare alle donne vittime di soprusi e di violenza di genere. Per l’occasione, è stato divulgato il mono film “un bacio si dà in due, uno schiaffo no”, realizzato dalla Questura di Caserta in collaborazione con l’associazione “Ali della Mente”, divenuto lo spot nazionale della Polizia di Stato, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e educazione legate alla campagna permanente “…Questo non è amore”.

Lo spot è stato presentato lo scorso 26 novembre al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, durante lo spettacolo “…Questo non è amore”, organizzato dalla Questura di Caserta per celebrare la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, con la partecipazione della Banda Musicale della Polizia di Stato, alla presenza del Vice Presidente della Camera, Giorgio Mulè, del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, del Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, e di altre Autorità civili, militari e politiche.