Va a trovare la sorella a casa e la trova morta

MADDALONI – Tragedia ieri, sabato, a Maddaloni, dove una donna di 65 anni è stata trovata senza vita dal fratello nella sua abitazione di via Roma. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe un malore improvviso che l’ha colta mentre si trovava nella sua casa.

L’uomo, preoccupato per la mancata risposta della sorella, ha fatto irruzione nell’abitazione, trovandola priva di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.