Vuole farla finita e si butta dal ponte. Poliziotto si lancia nei Regi Lagni per salvarlo

Un poliziotto si tuffa nei Regi Lagni per salvare un uomo: il drammatico salvataggio tra Caivano e Marcianise

MARCIANISE – Un gesto di eroismo ha scongiurato una tragedia questa mattina lungo i Regi Lagni, al confine tra Caivano e Marcianise. Un uomo, in preda alla disperazione, si è lanciato da un ponte nel canale, ma è stato salvato grazie al coraggio di un poliziotto e all’intervento tempestivo dei soccorritori.

Tutto è iniziato quando alcuni passanti, accortisi dell’accaduto, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e altri agenti, che hanno ritrovato l’uomo circa 400 metri più a valle, trascinato dalla corrente. Con una catena umana, i soccorsi sono riusciti a trarlo in salvo, mentre il 118 gli prestava i primi soccorsi. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Ma il vero protagonista del salvataggio è stato un agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso il Centro nazionale delle Fiamme Oro di Napoli. L’uomo, trovandosi casualmente nei pressi del canale, ha visto l’anziano lanciarsi dal ponte e ha agito senza esitazione. Prima ha cercato di aiutarlo lanciando una corda, poi, visto il fallimento del tentativo, non ha avuto paura di tuffarsi nelle acque del canale.

Con non poche difficoltà, il poliziotto è riuscito a raggiungere l’uomo e, con l’aiuto di una pattuglia dei Carabinieri appena arrivata, lo ha portato in salvo.

Per uscire dal fossato, oltre alle corde, i soccorsi hanno creato una specie di catena umana, in modo da riportare in superficie l’uomo.

Entrambi sono stati poi trasportati all’Ospedale di Acerra per le cure necessarie.