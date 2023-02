10 ARRESTI. Tantissimi giovani tra i clienti dei pusher: ecco la “furbata” per non far beccare gli acquirenti con la cocaina. TUTTE LE FOTO

L’operazione nasce dal lavoro dei carabinieri della stazione di Marcianise, che hanno ricevuto alcune segnalazioni anonime sullo spaccio in due abitazioni, una sempre a Marcianise, l’altra a Capodrise

MARCIANISE (l.v.r.) – Si sono mossi con attenzione, attraverso pedinamenti, studiando le segnalazioni anonime sullo spaccio di droga che avveniva in due abitazioni, una a Marcianise, in via Verga, l’altra a Capodrise, in via Napoli.

Un certosino lavoro d’indagine da parte dei carabinieri della stazione di Marcianise che all’alba di oggi, martedì, ha portato all’arresto di dieci persone, sei in carcere, quattro i domiciliari, per spaccio di droga, soprattutto cocaina, tra Capodrise e Marcianise.

Otto

dei 10 arrestati di questa mattina sono soggetti, con precedenti penali, quindi volti noti alle forze dell’ordine.

L’operazione della stazione di Marcianise, coordinata dalla locale Compagnia carabinieri, è riuscita a fermare questa vendita di droga che vedeva tantissimi giovani tra gli acquirenti.

IL METODO “CONSUMAZIONE SUL POSTO”

Gli spacciatori, come detto, residenti tra via Verga a Marcianise e via Napoli a Capodrise, avevano notato l’intensificazione dei controlli da parte dei carabinieri e, per questo motivo, consigliavano ai loro acquirenti di consumare la droga, molto spesso cocaina, direttamente sul posto, in casa.

In questo modo, i loro clienti non avrebbero avuto nulla con loro, niente droga in tasca, rendendo più difficile il lavoro dei carabinieri della stazione di Marcianise. Questo però, non ha fermato che il blitz di stamattina.

Durante l’operazione delle scorse ore, i carabinieri hanno rinvenuto 43 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana e 11 di hashish, il tutto già confezionato in dosi.

Oltre a ciò, i carabinieri hanno scovato anche 5.500 euro in contanti, bilancini per il peso e strumenti per il confezionamento della droga.