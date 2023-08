12enne cade dalla bici e batte la testa. Operato al Santobono

Ore di attesa e preghiere

CASAL DI PRINCIPE – Un ragazzino di 12 anni è rimasto vittima di un incidente in corso Dante, mentre era in sella alla sua bici. È successo ieri mattina, lunedì, intorno a mezzogiorno. Per cause ancora da chiarire, ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso conoscenza.

Immediati i soccorsi, che hanno trasportato il 12enne all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sul posto si sono portati anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi.