18enne picchia con uno sfollagente ragazzino davanti al centro commerciale

Notificato per lui daspo urbano. E un parcheggiatore abusivo di Maddaloni beccato di nuovo e denunciato

La Polizia di Stato di Caserta, in occasione delle festività natalizie, ha pianificato, su tutto il territorio della provincia, i servizi di controllo del territorio, anche con il concorso delle altre Forze di polizia e dei Comandi di Polizia municipale delle principali città.

In tema di prevenzione, il Questore, Andrea Grassi, ha emesso, nei giorni scorsi, su segnalazione dell’Arma dei Carabinieri ed istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, 5 “daspo urbani”, nei confronti di giovani, 3 dei quali minorenni, per una violenta rissa, avvenuta all’esterno di un esercizio commerciale del centro di Grazzanise.

Altro “daspo urbano” è stato notificato ad un 18enne che, in seguito agli accertamenti dei poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di S. Maria Capua Vetere, è ritenuto responsabile di una violenta aggressione ai danni di un coetaneo, con l’utilizzo di uno sfollagente, avvenuta nei pressi di un centro commerciale di Curti, luogo di aggregazione di giovani.

Le misure emesse, tutte della durata di 1 anno, vietano ai destinatari di frequentare i luoghi ove si sono verificati i fatti, ed ha la finalità di impedire che, in futuro, possano verificarsi episodi che possano mettere in pericolo la sicurezza.

In occasione dei controlli, inoltre, il Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni ha denunciato un 52enne, con numerosi precedenti e già destinatario di “daspo urbano”, rintracciato nei luoghi a lui vietati. Lo stesso era destinatario del provvedimento, in quanto segnalato in più occasioni come parcheggiatore abusivo. All’uomo è stato sequestrato il telefono cellulare, poiché destinatario anche della misura dell’avviso orale del Questore.