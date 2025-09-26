18ENNE UCCISO AL LIDO. Arrestato il complice del killer: ha solo 16 anni

CASTEL VOLTURNO – Un sedicenne di origini napoletane, è stato trasferito in un Istituto Penale per Minorenni in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Il provvedimento scatta nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di un diciannovenne, Nicola Morti, avvenuto lo scorso giugno in uno stabilimento balneare di Castel Volturno.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta con il supporto della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca, ha ricostruito la dinamica del delitto.

Dagli atti emerge che il minorenne, amico di vecchia data dell’esecutore materiale, avrebbe concorso nell’omicidio.

Nello specifico, avrebbe agevolato l’accoltellamento della vittima, prima bloccandola per impedirne la fuga e poi colpendola con calci e pugli.

L’esecutore materiale, Salvatore Sannino, 19enne di Mugnano di Napoli, era stato già arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Commissariato di Castel Volturno, su direttiva della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

L’uomo aveva ferito mortalmente un coetaneo con due fendenti inferti con un coltello a molla, colpendo il cuore e la clavicola sinistra.

Le successive indagini, supportate da attività tecniche, hanno permesso di individuare il ruolo del 16enne, allontanatosi dallo stabilimento subito dopo il delitto, portando alla richiesta e all’emissione della misura cautelare.