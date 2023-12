25ENNE SUICIDA. I problemi di Antonio a pochi passi dalla laurea. “E’ una sconfitta”

MADDALONI – A quanto pare, Antonio Della Peruta, 25 anni, il ragazzo che ieri si è ucciso lanciandosi da uno degli archi dell’Acquedotto Carolino, non avrebbe terminato gli studi, come invece aveva raccontato a parenti e amici. Aveva avuto dei rallentamenti, come può capitare in un percorso universitario, ma forse il giudizio, la paura del giudizio degli altri, o forse il giudizio che su se stesso aveva proiettato, lo ha portato a scegliere un il gesto estremo.

Il giovane era iscritto ai corsi di economia aziendale dell’università Federico II di Napoli. Antonio ha lasciato un biglietto alla famiglia prima di raggiungere i Ponti della Valle e compiere l’atto suicidiario.

Come segnalato nel precedente articolo, i funerali si terranno domani, sabato, alle ore 15:00, nella Basilica del corpus domini di Maddaloni.

A esprimere il cordoglio dell’università è stato anche il rettore della Federico II Matteo Lorito, a cui era Antonio:

“Desidero esprimere a nome di tutta la comunità accademica alla famiglia e agli amici di Antonio Della Peruta il profondo dolore e il senso di smarrimento per una perdita così tragica.

La perdita di un nostro studente segna una sconfitta e deve essere motivo di riflessione per noi che abbiamo la responsabilità di accompagnare i ragazzi nella crescita personale e professionale, nella costruzione del progetto di vita, dando sicurezze tanto più necessarie in tempi difficili ed incerti.

Motivo di riflessione anche per le nostre studentesse e i nostri studenti: devono imparare a chiedere aiuto, a concedersi la possibilità di fallire, imparare a mostrare le proprie fragilità: la comunità di cui fanno parte è una comunità che accoglie e sostiene senza giudicare”.