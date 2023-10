29enne colpita da emorragia. Ecco cosa è successo in queste ore alla ragazza: dove si trova e le condizioni

Possiamo darvi maggiori informazioni e approfondire alcune di quelle lanciate nella prima news di qualche ore fa

PIEDIMONTE MATESE – Era stata trasportata ieri, venerdì, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese per una pancreatite acuta e la successiva emorragia la ventinovenne del luogo che, questo pomeriggio, invece, è stata trasferita in elisoccorso all’Ospedale del Mare di Napoli.

Le ragazze è stata operata ieri e i medici sono riusciti a svuotare l’ematoma. La condizione della 29enne, però, non è migliorata in maniera stabile ed è stata ricoverata in Rianimazione.

Nella mattinata di oggi, purtroppo, il sanguinamento da piccoli vasi pancreatici è ripreso ed è stata necessaria una embolizzazione radiologica.

I medici dell’ospedale di Piedimonte Matese non hanno potuto fare molto di più per la ragazza, trasferita con il velivolo di emergenza partito dal campo sportivo della frazione di Sepicciano (Teano) nella struttura napoletana in cui è attiva una branca di radiologia interventistica 24 ore su 24.