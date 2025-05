35 anni di offese e maltrattamenti alla moglie, poi alla nuora: esce dal carcere e va ai domiciliari

Entrato e uscito dal carcere già due volte

TEVEROLA – Cipriano Franco Guida, 73 anni, lascia la cella per tornare agli arresti domiciliari. L’uomo, originario di Casaluce, era stato arrestato una prima volta nel 2023 dai Carabinieri di Teverola in seguito a una denuncia presentata dalla moglie per maltrattamenti e lesioni personali.

Secondo quanto raccontato dalla donna, l’incubo durava da oltre 35 anni: offese quotidiane, umiliazioni continue, insulti e, in diverse occasioni, anche aggressioni fisiche. Un quadro familiare pesante, aggravato da una violenza psicologica e fisica protratta nel tempo, culminata infine nell’intervento delle forze dell’ordine.

Ma la vicenda giudiziaria di Guida ha avuto anche un ulteriore sviluppo. Dopo un primo passaggio agli arresti domiciliari nel 2024, l’uomo avrebbe reiterato comportamenti molesti, questa volta nei confronti della nuora, circostanza che ha comportato un nuovo arresto e il ritorno in carcere.

Ora, a seguito di una recente udienza in sede di appello, è stata disposta nuovamente la misura dei domiciliari. L’imputato è difeso dall’avvocato Nando Letizia, che ha sostenuto la richiesta di attenuazione della misura cautelare.