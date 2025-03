40enne di MARCIANISE prende “a male parole” fuori al bar la ragazza che lo sta lasciando, accuse anche di violenza. LA SENTENZA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – È ufficialmente caduta la sentenza di condanna a tre mesi, emessa in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di F.R., 42enne di Marcianise, per il quale la procura sammaritana aveva invocato la pena anche per stalking.

Ma F.R. aveva già subito una condanna sempre per la stessa accusa e visto che non può esserci condanna due volte per lo stesso reato (il principio del Ne bis in idem) e quindi il giudice aveva deciso per lui i tre mesi di copndanna per lesioni.

La vicenda, però, pare più complessa. Come segnalato anche dall’avvocato difensore di F.R., Natalino Giannotti, la donna aveva a sua carico una denuncia per aggressione, con un processo in cui le parti sono sostanzialmente invertite.

Al processo in corte di Appello a Napoli, terminato nelle scorse ore con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, la linea difensiva ha spinto proprio sui tempi di decadenza della sentenza, ormai giunti, visto che non poteva esserci una recidiva nel comportamento di F.R., principio che avrebbe allungato i tempi della prescrizione.

E su questo punto i giudici di secondo grado hanno dato ragione al 42enne e all’avvocato Giannotti, definendo, così, la sentenza di non doversi procedere.