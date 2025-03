45enne pronto a far esplodere tutto. Il racconto della polizia e del negoziatore

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Ieri mattina a Pinetamare, Castel Volturno, un uomo si è barricati dentro un appartamento, creando molta preoccupazione tra i residenti. La segnalazione al numero di emergenza 113 ha subito attivato l’intervento della polizia locale e di un “negoziatore” della Polizia di Stato, un esperto che gestisce situazioni ad alto rischio per la sicurezza.

A rendere ancora più complessa la situazione, la presenza di bombole di gas nell’appartamento, che ha richiesto lo sgombero dell’edificio per evitare pericoli. Dopo diverse ore di trattative, il negoziatore, supportato da un team di specialisti della Questura di Caserta e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, è riuscito a entrare nell’appartamento e a mettere in sicurezza l’uomo. Quest’ultimo è stato poi affidato alle cure dei medici.

In un caso simile, solo pochi giorni fa, la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta aveva organizzato un’esercitazione proprio su come gestire una situazione con una persona barricata, simile a quella che si è verificata a Castel Volturno. Questo addestramento ha permesso agli agenti di lavorare in perfetta sinergia, migliorando la loro capacità di affrontare situazioni di emergenza.

Allegate alcune foto dell’esercitazione, che mostrano come la preparazione continua degli agenti sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.